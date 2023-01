O perfil oficial do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) no Instagram foi tirado do ar mais uma vez, nesta sexta-feira (13), e o parlamentar alega perseguição política e censura.

No twitter, Nikolas reclama da medida e afirma que não foi notificado de nenhuma decisão e não consegue ter acesso aos motivos que levaram à derrubada de sua conta.

“Mais uma vez derrubaram meu Instagram sem nenhum tipo de notificação, não sei o porquê, não tenho acesso aos autos. É impressionante né, logo após eu mostrar algumas evidências, inclusive através da mídia, com relação à responsabilização do Flávio Dino nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro e pedi para que o ministro Alexandre de Moraes averiguasse a responsabilização do Flávio Dino e se fosse verificado que fosse verdadeiro que Dino tivesse sua prisão preventiva decretada”, afirmou o vereador de Belo Horizonte.

Ferreira e mais outros dois parlamentares mineiros, na última quarta-feira, ingressaram no STF com um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, fosse investigado no caso da invasão da praça dos Três Poderes, em Brasília, por bolsonaristas, no último domingo.

“Basicamente eu sou um parlamentar que não posso falar. Sou um parlamentar que não posso me comunicar com as pessoas. Por que querem me calar dessa forma? Impressionante que não calam outros deputados que falam mentira à beça, como o Janones, que pregam fake news, inclusive guerra civil”, questionou Nikolas ainda no vídeo publicado no Twitter.

