Na tarde desta sexta-feira (12) um homem foi atropelado na MG-050. no anel rodoviário de Divinópolis.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária o condutor de um celta, de 53 anos e também testemunhas, ele seguia na rodovia, quando a vítima de 29 anos, que encontrava-se sinalizando a obra na via, tentou desvencilhar-se do Celta para o mesmo lado em que este desviou a direção do veículo.

De acordo com informações do portal Sistema MPA, o pedestre foi socorrido em estado grave. A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Nova Serrana estava em Divinópolis e foi empenhada para este apoio.

Ao chegar no local a equipe encontrou com militares do Corpo de Bombeiros que prestavam os primeiros socorros, pois estava com rebaixamento do nível de consciência, com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

O homem foi imobilizado, intubado e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Fonte: Sistema MPA