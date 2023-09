Escolas e escritórios foram fechados em algumas partes do estado do Sul da Índia, Kerala, depois que cinco casos do raro vírus Nipah foram confirmados.

Até agora, duas pessoas morreram, enquanto outras três, incluindo uma criança, estão sendo tratadas no hospital.

As autoridades disseram na quarta-feira que testaram 706 pessoas, incluindo 153 trabalhadores de saúde, para verificar a propagação do vírus. Eles estão aguardando resultados.

Este é o quarto surto de Nipah em Kerala desde 2018. Todos os casos foram relatados no distrito de Calecute, no norte de Kerala.