A 6ª edição do tradicional Festival Estação Verão que seria realizada no sábado passado (21), foi adiada por causa das chuvas, acontece no próximo sábado (28).

Também haverá uma mudança nas atrações. No lugar do Capim Santo, que já tinha outro compromisso para a data, entra na grade a banda 100% Charlie Brown, cover do Charlie Brown Jr. Continuam Engenheiros do Hawaii, com a Banda Freud Flintstone, Banana’s Rock Band e Dj Cente. Muita música boa acompanhada da Cerveja Oficial Fürst.

O mesmo brilho e a mesma energia para brindar o Verão, a estação mais energizante do ano, para inaugurar a temporada de mega festivais com atrações para toda a família de 2023, dos eventos Mr.Rock.

O evento terá início a partir das 13h, na Casa do Engenheiro e contará com praça de alimentação do Tatame do Bem, bar completo, área kids e toda estrutura para receber você que é nosso convidado.

A entrada é gratuita, mas os organizadores estão pedindo que levem 1 kg ou mais de ração para a APAF alimentar cães e gatos de rua!

O Festival Estação Verão conta com o apoio da Prefeitura de Formiga, Secretaria de Cultura, Compac e Polícia Militar. Além do apoio de várias empresas da cidade.

Os organizadores avisam que por motivos de segurança e seguindo protocolo solicitados por órgãos competentes não será permitida a entrada/vendas de latas e/ou garrafas de vidro.

Fonte: Mr.Rock