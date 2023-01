O Corpo de Bombeiros Militar em Nova Serrana foi acionado, na manhã desta terça-feira (24), após registro de um incêndio em um depósito de carvão na cidade se São Gonçalo do Pará.

Os militares deslocaram em três caminhões, dois de Nova Serrana e um apoio de Divinópolis até o depósito.

No local, brigadistas haviam iniciado o combate ao incêndio. Controlado, o incêndio ficou confinado nos silos que abastecem as esteiras com carvão triturado.

Fonte: Corpo de Bombeiros