Essa história emocionante narra a vida do adolescente Tonico, um tropeiro que vivia com sua mãe Donana e seu tio Juvenal em São Paulo de Piratininga, no Brasil do século XIX.

Tonico admira muito seu tio Juvenal, um sertanista forte e aventureiro. Um dia, Juvenal e dois homens rudes Bugre e Elesbão, partem em busca das lendárias minas de ouro dos Martírios.

O tempo passa e Juvenal não volta para casa. Tonico e sua mãe passam pelas maiores dificuldades financeiras. A vontade de Tonico é de viajar atrás do tio, mas ele não quer deixar sua mãe doente sozinha e por isso desiste da viagem.

Depois da morte de sua mãe Donana, Tonico parte com seu amigo fiel Oscar Perova em uma monção (viagem feita por sertanistas através dos rios).

Daí em diante, os amigos vivem muitas aventuras e perigos dentro das matas. Tonico e seu amigo encontram e salvam o indiozinho Pixuíra, que tinha sido escravizado pelo vilão Bugre, o homem que estava com seu tio Juvenal.

Então, Pixuíra resolve acompanhar Tonico e Perova nessa aventura. Juntos eles enfrentam a mata selvagem, as doenças, os animais ferozes, os índios inimigos e os ladrões.

Finalmente, numa cidadela abandonada, chamada Araés, eles encontram o tio Juvenal: completamente desmemoriado e louco em companhia de um índio velho e sábio, chamado Muiraquitã.

Muiraquitã presenteia nossos heróis com uma gamela de barro. Depois, indica para eles o caminho das minas de ouro dos Martírios e juntos eles seguem rio abaixo nessa grande aventura em busca das incríveis riquezas das lendárias minas.

