Uma onça foi encontrada dentro do vestiário de uma escola municipal em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desse sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi visto durante uma atividade de recreação na quadra da instituição de ensino, no bairro Parque Santo Antônio.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com a onça acuada no vestiário. Após os trabalhos de resgate, os bombeiros conseguiram confinar ela em um cômodo, em segurança. Segundo os bombeiros, ela está “saudável e sem lesões”.

Por volta das 13h, a captura do animal não havia sido feita. Os militares aguardam uma equipe da polícia ambiental para que seja ministrado um sedativo. Somente após a medida, o animal poderá ser capturado e levado para um local seguro.

