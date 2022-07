Pelo menos sete pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com um ônibus na noite dessa terça-feira (26), entre Maria da Fé e Cristina (MG). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção do veículo e invadiu um imóvel às margens da MGC-383, no km 350. O veículo seguia de Piracicaba para o Norte de Minas, fazendo transporte clandestino.

“O local é de alto índice acidente, uma serra extremamente íngreme. O veículo, a princípio, por informações dos ocupantes, teve uma falha mecânica, provavelmente nos freios, e veio a cair numa ribanceira de aproximadamente 10 metros e parando ao chocar com o muro de uma residência”, afirmou o sargento da Polícia Militar, Felipe Magno.

O Corpo de Bombeiros e a PMR foram acionados por volta de 20h30. Os policiais informaram que dentro do ônibus havia 35 ocupantes, sendo que sete sofreram ferimentos mais graves.

“Outras, cerca de 30 pessoas permaneceram ao local e foram devidamente identificadas, se tratando de pessoas de origem do Norte de Minas e que trabalhavam na região de Piracicaba, no interior de São Paulo. Foi realizado o fretamento deste ônibus que se dirigia para a cidade de Novo Cruzeiro”, explicou o sargento.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o Samu e encaminhados para hospitais em São Lourenço e Itajubá.

A prefeitura de Cristina disponibilizou um hotel para onde foram levados os outros ocupantes do ônibus. Os moradores da casa não tiveram ferimentos.

Fonte: G1