O presidente da Câmara Municipal de Formiga, Marcelo Fernandes, protocolou na Casa o Projeto de Lei nº 380/2022 que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas da Rede Municipal de Ensino e em seus arredores.

De acordo com o projeto, para a instalação do equipamento, deverá ser considerado proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na comunidade escolar, sendo que as instituições de ensino situadas onde forem constatados os mais altos índices de violência terão prioridade na instalação. A proposta ainda estabelece que os equipamentos de mídia deverão ter recursos de gravação de imagens.

O vereador explicou que “o projeto visa proporcionar maior segurança para nossos alunos e professores, além de evitar vandalismo e roubos, que vem acontecendo com certa constância nas dependências das escolas municipais. Algumas tiveram objetos eletrônicos, alimentos e fiação roubados, o que gera enorme prejuízo econômico e no aprendizado das crianças, pois em alguns casos as aulas foram suspensas”.