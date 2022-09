Um ônibus de turismo com 46 passageiros perdeu os freios e bateu na traseira de uma carreta que seguia pela rodovia BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atendidas no local. Não houve feridos graves.

O acidente aconteceu na noite desse sábado (17), por volta das 22h. O coletivo seguia de Alagoas para São Paulo. Quando passava pelo Norte de Minas, na descida de uma serra, o motorista perdeu o controle do veículo após falha nos freios e bateu na traseira da carreta, que carregava frutas.

Todas as vítimas foram avaliadas pelas equipes dos Bombeiros com o apoio do Samu, recebendo o atendimento pré-hospitalar e liberadas no local.

A pista da rodovia permaneceu fechada enquanto era realizado o socorro, mas o trânsito já foi liberado.

Fonte: Hoje em Dia