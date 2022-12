Um ônibus com 47 passageiros pegou fogo na madrugada deste sábado (24), na BR-381, próximo ao município de Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce. Turistas viajavam para comemorar o Natal.

Uma equipe dos Bombeiros foi acionada para combater as chamas. De acordo com o motorista, ele conduzia o veículo quando percebeu que a roda traseira esquerda estava pegando fogo.

Como forma de proteger os passageiros, ele imediatamente parou o veículo e retirou todos do ônibus. Com a chegada dos militares, o incêndio foi controlado e ninguém se feriu.

Ainda não se sabe o que causou as chamas.

Fonte: Hoje em Dia