Um ônibus escolar com 37 alunos da rede municipal de ensino de Extrema (MG) bateu em uma árvore e deixou cinco estudantes com ferimentos leves. O acidente ocorreu, segundo a administração municipal, quando os alunos saíam de um projeto social e estavam a caminho das unidades escolares. O motorista perdeu a controle de direção e bateu na árvore.

Conforme a Prefeitura, o acidente acontecer por volta das 11h de sexta-feira (10). Os 37 alunos retornavam do projeto social “Arco Íris”, promovido diariamente em contraturno escolar.

De acordo com a administração municipal, eles embarcaram no ônibus para irem às unidades escolares. Percorridos 50 metros da saída do local, o motorista perdeu o controle do veículo e deslizou na via, colidindo com uma árvore.

As crianças foram prontamente atendidas por cinco ambulâncias municipais e encaminhadas rapidamente para o pronto-socorro, na qual já foram liberadas pela Unidade e passam bem.

Todas as 37 crianças envolvidas no acidente, independente de estarem feridas ou não, foram conduzidas para avaliação preventiva imediata, não sendo identificada nenhuma lesão grave. Cinco tiveram ferimentos leves. Segundo a prefeitura, as famílias foram comunicadas e toda a assistência foi prestada.

Fonte: G1