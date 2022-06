Duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois caminhões na MG-184, em Carmo do Rio Claro, na manhã deste sábado (11). Com o impacto, um dos veículos caiu no Lago de Furnas, que fica às margens da rodovia. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro com ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos caminhões seguia na rodovia quando o motorista viu outro veículo vindo na direção dele. O outro condutor, conforme a PMR, tentou fazer uma ultrapassagem e, quando não conseguiu, voltou para a pista, mas acabou derrapando.

Com o impacto, um dos caminhões caiu no Lago de Furnas, às margens da rodovia. Segundo a PMR, o veículo teve um pequeno vazamento no combustível. O veículo já foi retirado do lago.

A PMR explicou que a empresa proprietária do caminhão que caiu no reservatório recebeu uma infração por danos ambientais.

As vítimas foram levadas ao pronto-socorro de Carmo do Rio Claro com ferimentos leves.

Fonte: G1