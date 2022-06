Um ônibus pegou fogo na madrugada desta terça-feira (28) na rodoviária de Arcos. A ocorrência foi registrada por volta das 2h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, os militares encontraram o ônibus da viação Stilo já tomado pelas chamas e colocando em risco a edificação do Terminal Rodoviário e um outro ônibus que se encontrava estacionado duas plataformas a direita do veículo incendiado.

Os militares montaram duas linhas de ataque, e eliminaram o risco de propagação das chamas para a estrutura da edificação e para o outro ônibus.

Após aproximadamente três horas entre combate às chamas, rescaldo e coleta de dados e informações, e com o uso de cerca de 5 mil litros de água, o incêndio foi controlado.

A Defesa Civil do município de Arcos foi acionada para avaliação da edificação. A Perícia Técnica de Formiga foi acionada a comparecer no local para os trabalhos de praxe.

Ninguém ficou ferido.

Fonte: Tapiraí TV