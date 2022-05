A Polícia Militar apreendeu drogas e diversos materiais de origem criminosa durante a Operação ‘Veredas” de combate ao tráfico de drogas e crime organizado, em Martinho Campos, na sexta-feira (27). Os policiais apreenderam três adolescentes e outras duas pessoas foram detidas.

Segundo a PM, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. A operação teve como resultado:

Dois maiores presos;

Três menores apreendidos;

Uma barra maconha apreendida;

18 buchas de maconha apreendidas;

Um pé de maconha apreendido;

Três pedaços de maconha apreendidos;

Cinco buchas e sete papelotes de cocaína apreendidas;

19 pedras de crack e R$100 em dinheiro;

Material para embalar drogas

Uma moto produto de roubo recuperada, duas capas de coletes balísticos com placas e um rádio comunicador com carregador apreendido.

A operação também apreendeu oito relógios e oito cordões de ouro, quatro pulseiras e um pingente. Os trabalhos contaram com o apoio da equipe das Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca). As idades dos detidos não foram reveladas.

Foram empregados 50 militares e 14 viaturas.

Fonte: G1