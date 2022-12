A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 113 acidentes e 13 mortes durante a operação de Natal nas rodovias federais de Minas Gerais. O balanço foi divulgado no início da tarde desta terça-feira (27).

A ação começou no dia 22 de dezembro e foi encerrada no último domingo (25). De acordo com a PRF, os números de flagrantes de alcoolemia e ultrapassagens indevidas chamaram a atenção no estado.

Veja as informações divulgadas pela instituição:

Mais de 8.770 veículos foram fiscalizados e cerca de 7.700 pessoas foram abordadas em ações da PRF em Minas

Mais de 4.400 testes de alcoolemia foram realizados. Ao todo, 82 motoristas foram autuados por embriaguez, sendo que dois acabaram presos

275 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida

152 motoristas foram flagrados na condução de seus veículos sem utilizar o cinto de segurança

116 autuações foram lavradas por passageiros sem o uso do cinto de segurança

Mais de 1.550 pessoas foram alcançadas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos

Fonte: G1