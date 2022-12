As exportações mineiras de cachaça deram um salto de 135% em valor e de 86% em volume de janeiro a novembro frente a igual período de 2021, estimuladas pela retomada das atividades econômicas e das festas após o período mais crítico da pandemia da Covid 19, além das ações desenvolvidas para a capacitação e promoção do setor. Responsável por 11,2% do faturamento dos embarques do País, o Estado registrou um montante de US$ 2,069 milhões com as vendas externas de 378 mil litros de cachaça, de acordo com o Ibrac, e subiu da quinta para a terceira posição de maiores exportadores, atrás de São Paulo, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sala Mineira do Empreendedor de Serra de Aimorés é premiada

Sala Mineira do Empreendedor de Serra dos Aimorés, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae-MG) e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), recebeu o Selo Ouro de referência em atendimento pelo Sebrae no 3º Encontro da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae. O Selo reconhece o cumprimento de metas estabelecidas pela entidade relativas ao atendimento, gestão e presença digital das Salas do Empreendedor parceiras. A metodologia é baseada na avaliação dos serviços ofertados, infraestrutura (física e digital), canais de atendimento, equipes de atendimento e parceiros. (Em Tempo – Nanuque)

Lei para sinalização de torres no país aprovada

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto que torna obrigatória a sinalização das torres que sustentam linhas de transmissão de energia elétrica nas proximidades de pistas de pouso e decolagem do País. Pelo texto, todas as torres, incluindo as sob concessão ou permissão de distribuição de energia elétrica, serão sinalizadas com cores que permitam ao piloto de aeronave identificá-las apropriadamente como sinal de advertência. Se aprovada no Senado, a lei será denominada “Marília Mendonça”, em homenagem à cantora, que morreu no dia 5 de novembro de 2021. O avião em que ela viajava colidiu com redes de transmissão de energia elétrica em Caratinga. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

Poços de Caldas terá mais médicos no IML

A Delegacia Regional de Poços de Caldas vai receber dois novos legistas que vão atuar no Instituto Médico Legal da cidade. O aumento no número de profissionais era aguardado com muita expectativa, uma vez que o IML conta com apenas dois profissionais. O aumento do efetivo no IML era uma reinvindicação antiga e já foi tema de discussão na Câmara em audiência pública e também de uma Moção de Apelo ao Governo de Minas, proposta pelo vereador Wellington Guimarães (União Brasil). (Poços Com – Poços de Caldas)

Realizada em Itajubá 1ª transfusão de medula congelada

O Hospital das Clínicas de Itajubá realizou a primeira transfusão de medula congelada do Sul de Minas. O procedimento foi feito em uma jovem de 18 anos, que precisou ficar internada por 22 dias para o procedimento. Ela já recebeu alta e termina a recuperação em casa. No procedimento, realizado na semana passada, a paciente Izabelly Kawakami , que faz tratamento de linfoma, recebeu as próprias células-tronco, que foram congeladas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)