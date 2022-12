A senadora Simone Tebet (MDB-MS) informou a interlocutores nesta terça-feira (27) que decidiu aceitar o convite para assumir o Ministério do Planejamento do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos últimos dias, Tebet e caciques do MDB buscaram uma forma de turbinar a pasta do Planejamento, com a inclusão dos bancos públicos em sua gestão. No entanto, a equipe econômica já escolhida por Lula não aceitou a ideia.

Os emedebistas afirmam que o Planejamento ficará responsável pelo comando do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que trata de planos de investimentos feitos em conjunto pela iniciativa privada e pelo poder público.

Tebet ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, mas declarou apoio a Lula no segundo turno e sua participação foi considerada decisiva para o resultado da eleição.

Inicialmente, a senadora queria assumir a pasta do Desenvolvimento Social, mas o PT reivindicou o controle da pasta, que é responsável pela gestão do Bolsa Família e o indicado foi o senador Wellington Dias. Ela teria demonstrado interesse também na pasta da Educação, mas o ministério também foi entregue para um petista, o ex-governador do Ceará Camilo Santana.

Fonte: Itatiaia