Quatro pessoas morreram após batida frontal entre carro e carreta na BR-116 na altura da cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, na manhã desta terça-feira (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam todas no carro de passeio, um veículo do modelo VW Polo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou os óbitos.

Três guarnições dos bombeiros aguardam os trabalhos da perícia da Polícia Civil para retirar os corpos. A ocorrência ainda está em andamento.

Carro seguia na contramão

Informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que o carro seguia na contramão e em zigue-zague, quando atingiu a carreta que trafegava em direção a Governador Valadares.

Com o impacto da batida, o motor do veículo foi arrancado. O carro, que ficou embaixo da carreta, foi arrastado para fora da pista e ficou completamente destruído.

Com informações de Sávio Scarabelli

Fonte: Itatiaia