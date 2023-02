Na manhã desta quarta-feira (22), novamente houve queda dos chamados através do número 192 para a Central de Regulação do Samu Oeste que fica em Divinópolis.

A operadora Oi é que faz a gestão nos tridígitos em Minas Gerais e nos últimos seis meses frequentemente tem ocorrido quedas que impossibilitam a população de solicitar atendimento tanto do Samu, quanto do Corpo de Bombeiros, através dos números convencionais.

“Em todas as vezes que houve essa queda, ao ser verificado que se tratava de problemas na operadora, imediatamente foi disponibilizado e divulgado um número alternativo para o acionamento do Serviço. As devidas reclamações também foram feitas junto à Anatel e boletins de ocorrência foram lavrados. Esperamos que as autoridades tomem as devidas providências para que a população dos 65 municípios que integram o CIS-URG Oeste não fique prejudicada”, destaca o presidente do CIS-URG e prefeito de Itaguara, Geraldo Donizete de Lima (Chumbinho).

Fonte: Samu