Nesta quinta-feira (23), será realizada a solenidade de entrega de equipamentos de corte hidráulico operacional para salvamento veicular ao Corpo de Bombeiros pelo deputado Federal Domingos Sávio, por meio emenda parlamentar.

O evento será às 8h30 no Quartel do Décimo Batalhão de Bombeiros Militar e contará com a presença da Comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar Tenente-Coronel Amanda Cristina Miranda, do deputado Federal Domingos Sávio, do presidente da Câmara Municipal de Divinópolis e do presidente da Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública – Acasp.

Dea cordo com a unidade, a entrega de equipamentos é uma ação importante que ajudará o Corpo de Bombeiros a melhorar sua capacidade de resposta em situações de emergência e, portanto, tem grande relevância para a sociedade.

Fonte: Corpo de Bombeiros