O Cras 4 – Praça CEU realizou na última sexta-feira (28), em parceria com a UBS Bela Vista, uma roda de conversa sobre o ‘Outubro Rosa’ com objetivo de encerrar as atividades sobre o tema.

O evento contou com o depoimento de uma paciente em tratamento de quimioterapia, além de informações a respeito da incidência, detecção e prevenção da Doença.

Na oportunidade, foram agendados exames de mamografia, aferição de pressão e glicose. Também houve sorteio de brindes fornecidos por parcerias com estabelecimentos comerciais da cidade.

O Cras 4 e a UBS Bela Vista orientam a todas as mulheres que realizem o exame da mamografia a partir dos 40 anos. O exame é ofertado pelo SUS, por meio de encaminhamento da UBS de referência para o agendamento no Complexo de Saúde.

O exame também pode ser solicitado pelo médico para mulheres com menos de 35 anos ou mais que apresentem sintomas ou sinais suspeitos.

Outra dica é fazer o autoexame, que auxilia na percepção de alterações, o que pode ser um dos sintomas iniciais do câncer.

Os Cras do município, em parceria com as Unidades Básicas de Saúde, dedicaram o mês de outubro a essa causa para conscientizar e sensibilizar as mulheres sobre a importância do autocuidado compartilhando informações sobre o câncer de mama na tentativa de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

Fonte: Decom