Os produtores de queijo, Edimilson e Fernanda Rolindo estiveram no escritório do SIM na segunda-feira (31), para apresentar a planta da nova sede do seu laticínio para aprovação.

A sede será construída na comunidade rural da Grota, possibilitando um grande aumento na capacidade de produção e, também, na geração de empregos do município.

“Viemos entregar a planta do novo laticínio e agradecer o apoio que temos recebido da Prefeitura de Formiga, através do SIM e da Emater-MG. Esse apoio é de fundamental importância e todas as conquistas que tivemos só foram possíveis graças ao trabalho em conjunto”, afirmou a produtora Fernanda Rolindo.

A Administração Municipal, por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em parceria com o Unifor-MG e a Emater-MG, desenvolve, desde o início de 2021, o projeto de Fortalecimento e Valorização do Queijo produzido no município.

Foi elaborado um planejamento a médio prazo para a execução do projeto, porém, os resultados começaram a aparecer logo no primeiro ano, com os produtores de queijo do município se destacando e sendo premiados em concursos regionais, nacionais e mundiais.

De acordo com a Prefeitura, com os resultados alcançados a curto prazo e o reconhecimento da qualidade do queijo produzido em Formiga, a demanda tem aumentado a cada dia e os produtores têm se preparado para aumentar a produção, gerando mais empregos e receitas para o município.

Fonte: Decom