A reunião do Legislativo, nessa segunda-feira (21) contou com uma homenagem aos padres dehonianos do Sagrado Coração de Jesus, pelos cem anos de presença da congregação na Paróquia São Vicente Férrer.

A homenagem foi solicitada pelo vereador Cabo Cunha, que entregou a honraria aos padres José Felipe Dalcegio e Jeferson Pereira de Castro.

“É importante ressaltar que Formiga foi a primeira cidade de Minas Gerais a receber os padres dehonianos, vindos da Alemanha direto para nosso município. Parabéns, à Congregação e a todos os padres da Paróquia São Vicente Férrer pelo trabalho de evangelização e o carisma herdado do padre Dehon”, destacou em nota o presidente da Cãmara, Marcelo Fernandes.

Fonte: Câmara Municipal