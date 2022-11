Nesta segunda-feira (21), foi realizada a passagem de comando do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Formiga e do Posto Avançado em Arcos.

O 1º tenente Henrique Thadeu, oficial que comandou a fração por quase 2 anos passou o comando para o 2º tenente Alessandro.

Os militares do 5º pelotão agradeceram ao 1º tenente pelos excelentes serviços prestados à frente do pelotão, pelo comprometimento e companheirismo.

A equipe deseja boa sorte ao 2º tenente Alessandro nesta nova etapa de sua carreira militar.

Fonte: Corpo de Bombeiros