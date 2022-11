Um motorista que seguia no sentido Vitória perdeu o controle do caminhão e acabou chocando o veículo de carga na mureta central de proteção, na tarde desta segunda-feira (21), na BR-381, na altura do km 409, em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi nas proximidades do Corpo de Bombeiros e interdita uma faixa em cada sentido.

Ainda não há informação de vítima. A situação de trânsito é acompanhada pelas autoridades, mas o tamanho da lentidão ainda não foi medido.

Fonte: Itatiaia