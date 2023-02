O Projeto de Lei complementar nº 220/2022, da autoria da vereadora Osânia Silva, autorizando o Município de Formiga a proceder à cobrança de débitos por meio de sistema de pagamento instantâneo – Pix, entra em vigor a partir desta quarta-feira (1º).

A novidade já está valendo para os consumidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae. O pagamento das contas de água poderá ser feito via PIX, de maneira rápida e segura. A modalidade vale, também, para os boletos (segunda via) emitidos por meio dos canais de atendimento.

Na manhã desta quarta, a vereadora Osânia esteve nas dependências da autarquia, juntamente com o secretário-adjunto, Heytor Marcos Silva Pimenta, para marcar a validade do projeto, que foi criado em 2021 e sancionado pelo prefeito em 16 de março de 2022.

De acordo com a vereadora, a iniciativa surgiu no período pós-pandemia, devido às dificuldades, medo e insegurança da população. Além disso, o pagamento via Pix é uma praticidade e agilidade da vida moderna e tecnológica. Hoje, você pode estar em qualquer lugar e qualquer horário e pagar sua conta de água, evitando multas e aborrecimentos, comentou.

Confira as vantagens do pagamento via PIX

Flexibilidade: aceito por todas as instituições financeiras e aplicativos de pagamento.

Segurança: uso de meio inovador e confiável.

Disponível todos os dias e horários.

Como utilizar

As contas (impressas e digitais) são emitidas, agora, com um novo “QR Code”, localizado na parte inferior da guia (lado direito, acima do código de barras).

Entre no aplicativo do seu banco ou instituição financeira

Clique na opção “PIX”

Selecione a opção “QR Code” ou “Pagar com QR Code”

Com a câmera do celular digitalize o QR Code da conta

Fique atento

Confira as informações da transação antes de concluir o pagamento.

Fonte: Câmara Municipal