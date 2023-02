Um homem de 50 anos morreu em um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta dos Correios na BR-135, em Curvelo, na madrugada desta quarta-feira (1).

De acordo com a concessionária que administra a rodovia BR-135, Eco-135, o condutor da carreta não se feriu no acidente e contou que seguia sentido norte, quando o carro invadiu a contramão e os dois veículos bateram de frente.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro com placa de Paraopeba (MG) não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente ocorreu na altura do km 645 da BR-135 e o fluxo de veículos funcionou no sistema pare e siga até às 7h40.

