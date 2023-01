Um pai conseguiu na justiça uma indenização de R$ 25 mil por danos morais após um laboratório deixar queimaduras nos pés do seu filho durante um um teste do pezinho em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o pai levou o filho em um laboratório em dezembro de 2020. A enfermeira esquentou a bolsa de água quente e colocou no pé esquerdo do bebê.

Logo depois ela percebeu que não era possível fazer o exame naquele pé e pegou o pé direito do bebê para realizar o exame.

Ao chegar em casa, o pai do bebê viu que havia uma bolha onde foi colocada a bolsa de água quente e levou o filho a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde foi percebida uma queimadura.

A relatora responsável foi a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, que decidiu pela indenização pelo ocorrido . Os desembargadores Estevão Lucchesi, Marco Aurélio Ferenzini, Valdez Leite Machado e Cláudia Maia votaram de acordo com a relatora.

Fonte: O Tempo