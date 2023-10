A Escola Caic, juntamente com seus colaboradores, presenteou todas as crianças do 1º aos 5ºs anos na manhã desta quinta-feira (5), em comemoração ao Dia das Crianças.

No momento da entrega dos presentes, os pais marcaram presença no estabelecimento de ensino.

A diretora Cidinha Oliveira explicou que o maior presente para as crianças é a presença dos pais na escola. “É importante que a gente nunca se esqueça da importância dessa parceria entre escola e família”.

Fonte: Caic