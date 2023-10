O 2º Sarau de Saúde Mental, promovido pelo Rotary Club de Formiga e pela Oficina do Ser, na

terça-feira, dia 3 de outubro, no Salão Nobre da ACIF/CDL, em Formiga, foi sucesso total.

O evento contou com a palestra: “Eu tenho a força: falando de cura e autocura”, ministrada

pela psicóloga Luciane Saporetti com a participação musical com Deyvid Arantes (Rotary) e

seus convidados Deivid Alves (Banda Santo de Fora), Adriano (Anarkaos), Beth Fernandes e

Maurício Teixeira.

Houve entrega de brindes e uma deliciosa confraternização. Quem participou do evento encontrou acolhimento da chegada até o final.

Para promoverem o Sarau, o Rotary e a Oficina do Ser contaram com patrocinadores,

apoiadores e voluntários, dentre eles o fotógrafo Rangel Santana, que disponibilizou as

imagens no seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/16MaznzjWDFrXcIENytTdeTS7kswnWI9F

Lema rotário

O Sarau de Saúde Mental vai ao encontro do lema rotário: “Crie Esperança no Mundo”,

lançado pelo Rotary Internacional para inspirar os rotarianos a desenvolverem projetos que

visam o bem-estar mental e a paz mundial.

A intenção é que assuntos “difíceis”, que não costumam fazer parte de conversas, sejam abordados para que as pessoas ganhem conhecimento e confiança para tratá-los.

Fonte: Rotary Club