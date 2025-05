Em encontro com os cardeais na manhã deste sábado (10), Robert Francis Prevost explicou por que escolheu o nome de Leão XIV. Para ele, em um momento de revolução tecnológica, é fundamental recorrer ao legado do papa Leão XIII, que liderou a Igreja Católica entre os anos de 1878 e 1903 e defendeu os direitos dos trabalhadores.

“O Papa Leão XIII, de fato, com a histórica Encíclica Rerum novarum, enfrentou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial; e hoje a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma nova revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”, disse Leão XIV.

Um dos marcos da trajetória do papa Leão XIII foi a publicação da encíclica Rerum Novarum, em 1891, considerada o documento fundador da Doutrina Social da Igreja. Nela, o pontífice defendeu o direito dos trabalhadores a condições dignas de trabalho, salário justo e organização sindical — algo inédito até então em um posicionamento formal do Vaticano. Ao mesmo tempo, afirmou os direitos à propriedade privada e à livre iniciativa, rejeitando tanto o socialismo quanto o capitalismo selvagem.

Reforçando valores católicos

O novo papa demonstrou humildade e conclamou os cardeais para que o auxiliem nos desafios que serão enfrentados. “Aceitei um fardo claramente muito superior às minhas forças, como seria para qualquer um. O Senhor, tendo-me confiado esta missão, não me deixa sozinho a carregar tal responsabilidade. Sei, primeiramente, que posso sempre contar com a ajuda de vocês e, pela sua Graça e Providência, com a proximidade de tantos irmãos e irmãs que, em todo o mundo, acreditam em Deus, amam a Igreja e apoiam o Vigário de Cristo com a oração e as boas obras”, afirmou.

Leão XIV também fez questão de demonstrar que fará um pontificado de continuidade às reformas propostas pelo antecessor, papa Francisco. “Gostaria que juntos, hoje, renovássemos nossa plena adesão, neste caminho, à via que há décadas a Igreja universal tem trilhado na esteira do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco recordou e atualizou magistralmente seus conteúdos na Exortação Apostólica Evangelii gaudium, da qual quero destacar alguns pontos fundamentais: o retorno ao primado de Cristo no anúncio; a conversão missionária de toda a comunidade cristã; o crescimento na colegialidade e na sinodalidade; a atenção ao sensus fidei, especialmente em suas formas mais próprias e inclusivas, como a piedade popular; o cuidado amoroso pelos últimos e pelos descartados; o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo em suas diversas componentes e realidades.”

Imagem oficial

Também neste sábado o Escritório das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice divulgou a fotografia oficial do Papa Leão XIV, acompanhada de sua assinatura e da data de sua eleição. Conforme é costume, essa imagem será distribuída a todos os escritórios e departamentos da Santa Sé.

Fonte: Cinthya Oliveira-O Tempo