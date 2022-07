Os times das comunidades de Papagaios e Fazenda Velha vão disputar o título de campeão do Ruralzão /2022.

Já as equipes de Baiões e Pouso Alegre disputam a terceira colocação. A final terá duas partidas, a primeira será no próximo domingo (10) e a segunda no dia 17.

Para chegar aos finalistas, Fazenda Velha venceu o time de Baiões por 1 a 0. Pouso Alegre e Papagaios decidiram a segunda vaga da final nos pênaltis. No tempo normal ficou 1 a 1 e na cobrança dos pênaltis, o Papagaios venceu por 6 a 5.

O jogo do próximo domingo será realizado no Campo do Vila. Às 13h jogam Baiões e Pouso Alegre. Papagaios e Fazenda Velha entram em campo às 15h. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Fonte: Decom