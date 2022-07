A Central de Operações dos Bombeiros recebeu um chamado às 4h18, desta segunda-feira (4), referente a uma ocorrência de incêndio em um pátio de um ferro-velho localizado na esquina das ruas Belo Horizonte e Jundiaí no bairro Icaraí, em Divinópolis.

Assim que os militares chegaram ao local, observaram o incêndio no depósito. O local estava trancado e foi necessária a ruptura do cadeado. Antes do combate às chamas, foi feita uma busca nas instalações para verificar se havia a presença de pessoas. Após constatar que não havia vítimas, foram montadas duas linhas de mangueira para o combate às chamas: uma próxima às carrocerias de veículos e outra em uma edificação, que consistia em um escritório.

Na área de armazenamento da sucata, a estrutura metálica que era usada como cobertura, ficou comprometida e com risco de desabamento.

No escritório, parte da parede aos fundos desabou e outras paredes ficaram com a estrutura comprometida. No local, havia móveis de escritório e cozinha, além de eletrodomésticos. Além disso, havia vários outros objetos menores espalhados pelo chão, o que poderia indicar a suspeita de um possível incêndio criminoso.

Dadas as circunstâncias, a Polícia Militar esteve presente durante a ocorrência e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O proprietário do pátio não foi localizado durante a ocorrência.

A ocorrência teve duração de aproximadamente 2h20. Foram utilizados cerca de três mil litros de água para o combate às chamas.

Fonte: Corpo de Bombeiros