Um acidente foi registrado nesta segunda-feira (10) na altura do km 293, da MG-050, entre Capitólio e Passos.

De acordo com o sargento Lírio, do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um veículo Gol e um caminhão.

Ele contou ao portal Onda Oeste que, segundo testemunhas, o carro seguia sentido Piumhi, momento em que, aparentemente, o motorista teria passado mal, perdeu o controle da direção do veículo, que invadiu a contramão e colidiu contra o caminhão.

O condutor do carro ficou preso às ferragens. Com o susto, um ocupante do caminhão chegou a passar mal, e também foi socorrido.

As duas vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Piumhi, pelos bombeiros e Samu.

A pista ficou interditada e o trânsito fluindo em apenas uma pista.

Fonte: Onda Oeste