O “Natal Formiga Encanta”, que é uma iniciativa do Executivo com o apoio da Câmara Municipal de Formiga, conta com a “Vila do Papai Noel”, montada na Praça São Vicente Férrer.

O projeto tem a Acif CDL como parceira. Neste domingo (11), o Bom Velhinho estará na Praça da Matriz, para a alegria da criançada, das 18h30 às 21h30.

Fonte: Decom