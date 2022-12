A formiguense Fabiana Imaculada de Almeida, de 31 anos, corre o risco de perder a função renal definitivamente e sofrer sepse (infecção generalizada) se não for submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de três cálculos renais.

De acordo com informações do portal Tribuna Centro-Oeste, ela está internada desde o dia 3 de dezembro na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com quadro de vômitos e cólica renal.

A cirurgia custa R$ 15 mil e Fabiana não possui condições de arcar com os custos do procedimento. Ela é mãe de um menino de 5 anos e de uma menina de 9 anos e mora com os filhos no bairro Sagrado Coração de Jesus. Atualmente, ela trabalha na área de serviços gerais.

Fabiana deu entrada na UPA sentindo muita dor no último sábado (3). O médico que a atendeu solicitou uma ressonância, que indicou que ela estava com o rim infecionado e que as pedras haviam “descido” para o canal urinário. “Eu não desejo isso nem para um cachorro. Estou sofrendo muito. Estão me aplicando morfina e nem assim está adiantando”, disse Fabiana.

A formiguense Karina Câmara contou que os amigos de Fabiana se reuniram para pagar uma consulta para ela com um médico particular. A formiguense conseguiu os laudos que atestam a gravidade da situação e a necessidade da intervenção cirúrgica imediata. Até o momento, ela obteve R$ 6 mil em doações para pagar a cirurgia. Para ajudar a conseguir o restante dos recursos, o grupo criou uma campanha de PIX Solidário. Os interessados em ajudar podem doar pela chave 37999868031 em nome de Iraci Soares Parreiras.

“Se ela for para a hemodiálise, vai ficar muito mais caro para o SUS, porque ela vai precisar disso pelo resto da vida. É um absurdo tão grande que chega a ser bizarro”, comentou Karina.

