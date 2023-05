Uma fábrica clandestina de cigarros foi descoberta pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa terça-feira (16), na rodovia MG-260, em Cláudio, no Centro-Oeste do estado. No local, também foram resgatados 15 paraguaios, que estariam em condições análogas à escravidão.

Ainda segundo a PMMG, eles eram mantidos em cárcere, sem qualquer contato externo. Os trabalhadores foram trazidos do Paraguai de olhos vendados e não sabiam dizer a localização que estavam no Brasil.

Os policiais chegaram até o local após denúncia anônima. No galpão, também foram encontrados cinco homens, três do estado de São Paulo e outros dois do Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de comandarem a fábrica e foram presos.

Diversos cigarros já embalados, maquinários e matérias-primas para fabricação dos produtos também foram apreendidos.

A Polícia Federal foi acionada para ajudar nas providências cabíveis. As diligências ainda continuam para tentar identificar outros suspeitos e colher mais informações sobre os trabalhadores.

Fonte: Estado de Minas