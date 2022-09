Na terça-feira (13), no miniauditório do LICEU LabMaker no IFMG campus Formiga foi realizada a primeira reunião para levantar desafios relacionados à gestão e potenciais problemas do Banco de Alimentos (BMA), que podem ser amenizados por meio de projetos inovadores a serem desenvolvidos no LICEU.

A reunião contou com a presença dos representantes do LICEU LabMaker: Miguel Rivera, Patrick Oliveira, Mário Rodrigues e Arlete Abreu; do Movimento TEIA (Trabalho, Empreendedorismo, Inovação e Aprendizado): Jair Lamounier Júnior (F7), Ana Caroline Pessoni (Sebrae), Christian Rezende (Acif/CDL), Natalia Medeiros e Paloma Silva (Prefeitura); além do secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro e da coordenadora do Banco Municipal de Alimentos, Adriana Oliveira.

A proposta de desenvolver um trabalho com o BMA surgiu após uma demanda específica do próprio Banco junto ao F7. Com o propósito de auxiliar ainda mais a gestão, a demanda foi levada ao Movimento TEIA para que pudesse, não apenas atender ao que precisavam, mas que pudessem realizar um levantamento de outros pontos de colaboração e melhorias.

Esse levantamento começou a ser realizado nesta primeira reunião. De posse dele, a ideia é que as instituições participantes do TEIA vejam a possibilidade de desenvolvimento de projetos que permitam solucionar, ou ao menos amenizar, parte desses problemas.

Miguel Rivera, coordenador do LICEU, fala sobre o porquê da importância deste trabalho com o BMA. “O Banco de Alimentos de Formiga tem um papel muito importante para amenizar a questão da insegurança alimentar e no desperdício de alimentos, então, nada mais justo e coerente que a gente contribua. O BMA é uma referência regional e vem se destacando pelas boas práticas realizadas e, como tiveram um crescimento nas atividades, isso traz desafios para a gestão, área onde pretendemos colaborar”.

Segundo informou Anuar Teodoro, a reunião foi muito produtiva, pois “é muito importante esse levantamento dos desafios para que possamos buscar melhorias na gestão e funcionamento do Banco Municipal de Alimentos, que vem realizando um trabalho que tem sido referência para todo Brasil”.

O trabalho de diagnóstico com o Banco de Alimentos terá prosseguimento na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro, quando os membros do TEIA e do LICEU LabMaker visitarão o Banco de Alimentos.

Com informações do IFMG campus Formiga