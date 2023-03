Começará nesta sexta-feira (17), a instalação de luminárias de LED no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa, um dos pontos turísticos mais frequentados na cidade.

Serão 30 luminárias de 50W, todas adquiridas por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Limpeza na Lagoa

No dia 4 de março teve início a limpeza da Lagoa do Fundão, para a retirada de plantas aquáticas que se deslocaram para a margem após as chuvas torrenciais do dia 12 de fevereiro. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos por uma empresa especializada.

Fonte: Decom