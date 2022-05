A Polícia Militar foi acionada via 190, na tarde desta quinta-feira (26), onde uma testemunha informou que um jovem, de 22 anos, havia desferido vários golpes de faca em uma senhora de 70 anos.

O crime ocorreu à rua Fidelis Marinho da Costa, bairro Santa Luzia, em Formiga, onde o suspeito, neto da vítima, teria cometido o crime e fugido em seguida.

Em rastreamento, as guarnições da Polícia Militar localizaram o jovem, ainda com a faca na mão, tentando fugir sentido a um matagal nas proximidades do bairro.

Ao ser alcançado pelos policiais, ele resistiu à prisão de forma agressiva, contudo, foi contido, algemado e preso.

Segundo o marido da vítima, e avô do indivíduo, ele possui problemas mentais e a agressão se deu por desentendimento, após ser advertido por quebrar um vidro da janela, ficando enfurecido e, assim, iniciando as agressões contra sua avó.

O avô relatou ainda, que tentou evitar o crime segurando o autor e gritava para a vítima correr, mas ele se desvencilhou e alcançou a avó, cometendo o crime.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu, e encaminhada para a UPA, mais devido os ferimentos não resistiu e veio óbito. Segundo relato médico, a vítima foi atingida por cerca de 35 golpes de faca.

O suspeito foi preso e a arma do crime apreendida.

Fonte: Polícia Militar