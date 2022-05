Mais uma remessa do passivo de férias-prêmio convertidas em espécie será paga pelo governo de Minas nesta sexta-feira (27). Desta vez, 1.011 servidores serão contemplados com o benefício, totalizando cerca de R$ 32 milhões em pagamentos.

Desde que o passivo das férias-prêmio começou a ser pago, em setembro de 2021, cerca de 21,5 mil servidores já foram contemplados, totalizando R$ 466 milhões.

A ordem dos pagamentos permanece seguindo a data de vigência da aposentadoria. A lista dos nomes contemplados no pagamento não é divulgada para garantir a segurança dos servidores, mas o contracheque dos beneficiados pode ser consultado no Portal do Servidor.

Férias-prêmio

O passivo de férias-prêmio convertidas em espécie que está sendo quitado se refere a direitos adquiridos até 2004, que tiveram o pagamento paralisado pelo governo passado em 2015. A atual gestão, em um esforço para equilibrar as contas estaduais e regularizar as dívidas herdadas, retomou os pagamentos em 2019 para parte dos servidores que tiveram a aposentadoria publicada ao longo dos anos de 2013 e 2014.

O valor total do passivo apurado em julho de 2021 é de R$ 701 milhões e inclui cerca de 25 mil servidores. O pagamento teve início no dia 27 de setembro do ano passado e será realizado em escalas mensais até dezembro de 2022. Os servidores recebem o benefício integralmente em parcela única, seguindo a ordem cronológica de vigência das aposentadorias.