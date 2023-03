O Corpo de Bombeiros Militar de Itaúna foi acionado na manhã desta quinta-feira (16), para combater um incêndio em um ônibus de linha urbana que estava estacionado e sem passageiros.

Chegando ao local, a guarnição se deparou com o veículo totalmente tomado pelas chamas. O incêndio no ônibus também propagou para um bar e residências adjacentes com presença de animais.

Os militares iniciaram o combate às chamas e isolando a fiação elétrica que havia sido rompida. Enquanto alguns membros da equipe combatiam o incêndio, outros iniciavam a busca nas residências afetadas pela fumaça intensa por vítimas. Os militares encontraram um cão já em parada cardiorrespiratória devido ao grande volume de fumaça. Apesar de várias tentativas de reanimação, o animal veio a óbito.

O incêndio foi combatido com o uso de duas linhas, uma de combate ao incêndio que tomava o ônibus e outra linha para proteger o estabelecimento comercial e demais residências.

Além do veículo, o cômodo de uma das residências foi atingido pelas chamas, que foram combatidas.

A ocorrência contou com três viaturas, sete militares e utilizados 7 mil litros de água.

A causa do incêndio não foi relatada aos bombeiros e a situação foi repassada à perícia da Polícia Civil e Polícia Militar.

Fonte: Corpo de Bombeiros