Entre os dias 20 e 24 de março, a Polícia Civil um mutirão para a vistoria de veículos em Pará de Minas. A ação foi idealizada em virtude da alta demanda no município e tem como objetivo regularizar documentos junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

As vistorias de veículos no sistema de mutirão serão realizadas no Setor de Vistorias da Delegacia Regional em Pará de Minas, localizada na rua dos Goitacazes,134, no bairro da Providência. Os interessados devem agendar o procedimento exclusivamente no site do Detran-MG (clique AQUI ) para o período da manhã, das 8h30 às 12h, ou à tarde, das 13h às 16h30.

Segundo o delegado regional em Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno, a finalidade é sanar as demandas represadas no município e diminuir o prazo para agendamento das vistorias na cidade, resultando em uma disponibilidade maior de vagas em um período reduzido.

“As vistorias que estavam programadas para data posterior poderão ser reagendadas. Para isso, o interessado deverá acessar o site do Detran-MG e realizar alteração do agendamento para o período do mutirão”, explica.

A ação irá contar com o apoio da equipe da Divisão de Registro de Veículos da capital.

Fonte: Polícia Civil