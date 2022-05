A informação foi antecipada pelo Hoje em Dia há cerca de uma semana. O pré-candidato à presidência afirmou que a decisão foi consolidada durante uma reunião com o ex-prefeito de BH, mais o presidente do PT-MG, Cristiano Silveira, e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes.

Esse último, inclusive, junto com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PSD), vai coordenar a campanha da aliança Lula-Kalil. “Juntos, vamos trabalhar pela vitória em Minas e no Brasil, para que nosso povo volte a ter esperança numa vida com dignidade e direitos, com emprego e renda, com desenvolvimento e justiça social, num país soberano e democrático”, disse Lula.