O presidente do Partido Liberta, ex-deputado Valdemar Costa Neto, afirmou que a legenda será oposição ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) será principal nome da sigla nos próximos anos.

Com 99 deputados federais eleitos para a próxima legislatura, o PL é o maior partido na Câmara dos Deputados. O mesmo cenário acontece no Senado, onde a sigla elegeu 14 senadores e se tornou a maior da Casa.

“A maioria dos deputados e senadores escolhidos pela nação são defensores dos mesmos ideais que o PL defende. Ideais que foram glorificados com a chegada do presidente Bolsonaro ao nosso partido. Portanto, PL não renunciará a suas bandeiras e ideias, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente”, afirmou Valdemar Costa Neto.

O ex-deputado afirmou que espera uma postura ativa de Bolsonaro na liderança do partido nos próximos anos. Segundo Costa Neto, o PL buscará a presidência do Senado na disputa que acontece em fevereiro do ano que vem.

“O presidente Bolsonaro devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro, enfrentou uma crise mundial gerada pela pandemia e pela guerra. E ainda assim fez nossa economia crescer, gerando empregos e oportunidades. O presidente Bolsonaro colocou o Brasil entre as 20 nações que mais criaram empregos no mundo. Hoje somos o país com a maior eficiência no combate à pobreza. Nos sentimos muito felizes se o presidente assumir a presidência de honra do PL”, disse.

Fonte: Itatiaia