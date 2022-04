A Polícia Civil de Minas Gerais publicou dois editais para a área administrativa Ao todo, são 165 vagas de níveis médio/técnico e superior, com remuneração de até R$4.679,27. Os documentos com as regras da seleção foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais desta quarta-feira (6).

Confira os cargos e os principais pontos dos editais:

Edital 1

O primeiro edital destina-se ao provimento de 51 vagas no cargo da carreira analista da Policia Civil de Minas Gerais, sendo:

Apoio à Gestão 10 vagas, sendo 01 para pcd

Apoio a Infraestrutura 05 vagas, sendo para 01 pcd

Comunicação e Informação 03 vagas

Medicina – Clínica Médica 03 vagas

Medicina – Dermatologia 01 vagas

Medicina – Ginecologia 01 vagas

Medicina – Psiquiatria 02 vagas

Medicina – Medicina do Trabalho 01 vagas

Pedagogia 03 vagas, sendo 01 para pcd

Psicologia 06 vagas, sendo 01 para pcd

Serviço Social 06 vagas, sendo 01 para pcd

Tecnologia da Informação 10 vagas, sendo 5 para pcd

A carreira de analista da PCMG é dividida por níveis. Para o nível I é exigida formação superior, formação em educação superior que compreende, curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para estes cargos a remuneração inicial é de R$3.143,83.

Para os cargos de nível III é exigido formação superior, formação em educação superior que compreende curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação acumulado com pós-graduação lato sensu. Nestes casos, o vencimento é de e R$4.679,27.

Edital 2

O segundo documento é referente ao concurso público visando o provimento de 114 vagas para o cargo de técnico assistente da Polícia Civil, no primeiro grau do nível I da carreira. Do total de vagas, 10% (ou seja, 11) é destinado a candidatos com deficiência.Os cargos contemplados são distribuídos da seguinte forma:

Apoio Administrativo 59 vagas

Auxiliar de Perícia 40

Auxiliar de Dentista 10

Auxiliar de Mecânica 03

Técnico em Segurança do Trabalho 02

A remuneração inicial para as carreiras de técnico da PCMG corresponde a R$1.729,10.

Em todos os casos, o regime jurídico é o estatutário, com estabilidade.

Inscrições

O período para se inscrever em qualquer uma das áreas começa a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 7 de abril de 2022, até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 5 de maio de 2022. As inscrições deverão ser efetivadas exclusivamente por meio do site da Fumarc, banca organizadora. O valor da inscrição é R$ 85,00, que será recolhido, em guia própria.

As provas de conhecimentos objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Belo Horizonte, e terão duração mínima de 2h e máxima de 4h, devendo ser aplicada na data provável de 5 de junho de 2022, no turno da manhã.