A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quarta-feira (7), em Arcos, um homem de 28 anos investigado por praticar reiteradas agressões e ameaças contra sua companheira, de 40 anos, no contexto de violência doméstica.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, após a vítima ser localizada pela Polícia Militar com sinais de agressão dentro da residência do casal. Na ocasião, o suspeito foi autuado em flagrante e, posteriormente, colocado em liberdade mediante imposição de medidas cautelares, entre elas, medidas protetivas.

Com a reiteração das condutas criminosas e o descumprimento das determinações judiciais, a PCMG representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Judiciário e cumprida nessa quarta-feira (7). A vítima relatou episódios recorrentes de agressões físicas e ameaças, que também são alvo de outros procedimentos em andamento.

De acordo com a delegada Hionara Araújo Pimentel, responsável pela investigação, “a prisão representa medida essencial para a proteção da vítima e para a interrupção do ciclo de violência”.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG