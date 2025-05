Na noite dessa quarta-feira (7), a Polícia Militar obteve resultados expressivos em duas distintas operações de combate ao tráfico de drogas em Formiga. As ações, motivadas por denúncias e pelo trabalho ostensivo da corporação, resultaram na apreensão de drogas, munição e veículos, além da prisão de três indivíduos.

A primeira ocorrência se deu na rua Alcino Francisco, no bairro Ouro Negro. Equipes do policiamento ostensivo abordaram dois jovens, de 21 e 22 anos, que eram alvo de diversas denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. A intervenção policial foi eficaz e resultou na apreensão de um volume considerável de drogas, incluindo 67 papelotes de cocaína, 02 pedras de crack, 02 cigarros e 02 buchas de maconha, além de 02 comprimidos de ecstasy. Além das drogas, foi encontrada uma munição de calibre 9 mm e apreendidos uma motocicleta e um veículo, que, segundo a polícia, eram utilizados na atividade criminosa.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar realizou uma batida no Terminal Rodoviário de Formiga, também em resposta a denúncias de tráfico de drogas. Durante a operação, um grupo de pessoas foi abordado, e, com um jovem de 19 anos, foram encontrados 04 papelotes de cocaína. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

As ações demonstram o comprometimento da Polícia Militar em manter a segurança e o bem-estar da comunidade formiguense. Em nota, a PM ressaltou a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que contribuem significativamente para a efetividade das operações.

A PMMG reforça o pedido para que a população continue a denunciar atividades suspeitas por meio dos telefones 181 e 190, garantindo o anonimato e auxiliando no combate à criminalidade.

Fonte: PMMG