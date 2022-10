Pelo menos 68 pessoas morreram depois que uma ponte de pedestres desabou no estado de Gujarat, no oeste da Índia, neste domingo, segundo autoridades, fazendo com que centenas de pessoas caíssem na água.

Mais de 400 pessoas estavam na ponte sobre o rio Machhu, na cidade de Morbi, no momento do colapso, disseram autoridades.

Imagens transmitidas pela TV mostraram dezenas de pessoas agarradas aos cabos da ponte desmoronada enquanto equipes de emergência tentavam resgatá-las.

“O número de mortos é 68”, disse à Reuters NK Muchhar, uma autoridade de alto escalão de Morbi.

Pelo menos 30 pessoas também ficaram feridas, segundo outras autoridades.

O ministro do Interior do Estado, Harsh Sanghavi, disse que mais de 150 pessoas estavam na estreita ponte, uma atração turística que atraiu muitos visitantes durante a temporada festiva.

A ponte histórica de 230 metros foi construída durante o domínio britânico no século 19. Ela estava fechada para reforma há seis meses e foi reaberta ao público na semana passada.

O primeiro-ministro Narendra Modi, que está em seu estado natal Gujarat para uma visita de três dias, disse que orientou o ministro-chefe do Estado a mobilizar equipes com urgência para a operação de resgate.

Fonte: Portal Terra